محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:
أكد البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، على حبه لطريقة لعب طارق حامد لاعب وسط القلعة البيضاء.
وقال فييرا في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس" "لقد سعدت كثيراً بتتويج الزمالك بكأس السوبر في أبوظبي".
وواصل "هناك عدد من اللاعبين المفضلين لي سواء في الزمالك أو الأهلي، وأيضا في أندية أخرى".
وشدد "لكن أحب كثيراً طريقة لعب طارق حامد، فهو مقاتل داخل الملعب".
وانتقل فييرا للحديث عن محمد صلاح قائلا "لقد شاهدت بدايته في مصر، هو لاعب لا يمتلك جسماً قوياً، ونجاحه في الدوري الإنجليزي يثبت أنه معجزة".
واختتم "صلاح أثبت قدراته وهو يلعب لنادي كبير مثل ليفربول، نادي ريال مدريد كبير أيضاً، لكن الأندية أصبحت تتهافت على صلاح وليس العكس".
كانت هذه تفاصيل خبر فييرا: أحب "المقاتل" طارق حامد.. وسعدت بتتويجه بالسوبر في أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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