محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ جهاد عرابي:
كشف إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي، أسباب إعلان القلعة الحمراء رحيل حسام عاشور، عن الفريق فى نهاية الموسم الجاري.
وقال إكرامي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "قرار رحيل حسام عاشور جاء من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، بسبب رغبته فى الاعتماد على لاعبين صغار السن".
وأضاف: "فايلر طلب من إدارة النادي الأهلي عدم رغبته فى استمرار عاشور خلال الفترة المقبلة، بسبب اعتماده على لاعبين اصغر سنا ويري أنهم يحتاجون فرصة أكثر منه".
كانت هذه تفاصيل خبر إكرامي يوضح سبب استغناء الأهلي عن حسام عاشور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.