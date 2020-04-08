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إكرامي يوضح سبب استغناء الأهلي عن حسام عاشور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ جهاد عرابي:

كشف إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي، أسباب إعلان القلعة الحمراء رحيل حسام عاشور، عن الفريق فى نهاية الموسم الجاري.

وقال إكرامي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "قرار رحيل حسام عاشور جاء من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، بسبب رغبته فى الاعتماد على لاعبين صغار السن".

وأضاف: "فايلر طلب من إدارة النادي الأهلي عدم رغبته فى استمرار عاشور خلال الفترة المقبلة، بسبب اعتماده على لاعبين اصغر سنا ويري أنهم يحتاجون فرصة أكثر منه".

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