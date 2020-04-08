أسامة نبيه : كوبر هدد بالرحيل في حالة انضمام حسام غالي للمنتخب الوطني

تحدث أسامة نبيه المدرب العام الأسبق للمنتخب المصري الأول، عن أزمة حسام غالي نجم الأهلي السابق، مع المنتخب الوطني.

وقال نبيه خلال تصريحات تليفزيونية "لم أصمم على استبعاد حسام غالي من المنتخب الوطني".

وتابع حديثه " كوبر هدد بالرحيل

حال انضمام حسام غالي لصفوف المنتخب الوطني".

واستبعد حسام غالي من المنتخب الوطني بعد مشاجرته مع زميله عمرو جمال في معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة نيجيريا بتصفيات كأس

العالم آنذاك.

وفي سياق متصل أكد أسامة نبيه نجم الزمالك السابق أن حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعتبر صفقة مربحة للزمالك حال انضمامه. وأشار نبيه في تصريحات تليفزيونية "عاشور مفيد والزمالك يحتاجه خصوصا أن الفريق لا يوجد فيه بديل في نفس مركز طارق حامد".