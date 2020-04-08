أسامة نبيه يكشف رأيه في انتقال حسام عاشور للزمالك

أكد أسامة نبيه نجم الزمالك السابق أن حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعتبر صفقة مربحة للزمالك حال انضمامه.

وأشار نبيه في تصريحات تليفزيونية "عاشور مفيد والزمالك يحتاجه خصوصا أن الفريق لا يوجد فيه بديل في نفس مركز طارق حامد".

وفي سياق متصل أكد أسامة نبيه المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم أن بعض مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم كانوايرغبوا في تعيين جهاز آخر بدلًا من الأرجنتيني هيكتور كوبر في مونديال روسيا.

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وقال نبيه "الأمر كان مرفوض لنا وكان حق الجهاز

بالسفر إلى روسيا والمشاركة في كأس العالم".

وأكمل "اتصلت بكوبر وطالبته بتوخي الحذر وعدم وجود أي مشاكل في الوقت الحالي وأبلغته أن هناك اتجاه من جانب البعض بتغيير الجهاز الفني".

وواصل "لست نادم على ودية اليونان التي خاضها المنتخب قبل المونديال ولو عاد الزمن بنا سنخوض اللقاء مرة أخرى والذي شهد تجربة عدد كبير من العناصر".