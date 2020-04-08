أكد محمد عبد السلام مدافع فريق الزمالك أن كارتيرون المدير الفني صفقه رابحه وأن أداء اللاعبين تطور معه كثيرا وأن الجميع يستفيد منإمكاناته وأنه يتعامل معنا كأخ أكبر ولافرق بين لاعب أساسي واحتياطي وهو ماشاهده الجميع منذ توليه المسئولية بدليل أنه نجح في تحقيق بطولتين في أسبوع واحد
وأضاف أن كارترون يتواصل معنا في فترة توقف الدوري عن طريق الواتساب وأن الجميع ملتزم بالتدريبات المنزليه التي وضعها لنا المدير الفني
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبدالسلام: كارتيرون صفقة رابحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.