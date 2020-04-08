محمد عبدالسلام: كارتيرون صفقة رابحة

أكد محمد عبد السلام مدافع فريق الزمالك أن كارتيرون المدير الفني صفقه رابحه وأن أداء اللاعبين تطور معه كثيرا وأن الجميع يستفيد من

إمكاناته وأنه يتعامل معنا كأخ أكبر ولافرق بين لاعب أساسي واحتياطي وهو ماشاهده الجميع منذ توليه المسئولية بدليل أنه نجح في تحقيق بطولتين في أسبوع واحد

وأضاف أن كارترون يتواصل معنا في فترة توقف الدوري عن طريق الواتساب وأن الجميع ملتزم بالتدريبات المنزليه التي وضعها لنا المدير الفني