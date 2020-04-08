أكد أسامة نبيه المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم أن بعض مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم كانوا يرغبوا في تعيين جهاز آخر بدلًا من الأرجنتيني هيكتور كوبر في مونديال روسيا.
وقال نبيه في تصريحات تليفزيونية "الأمر كان مرفوض لنا وكان حق الجهاز بالسفر إلى روسيا والمشاركة في كأس العالم".
وأكمل "اتصلت بكوبر وطالبته بتوخي الحذر وعدم وجود أي مشاكلفي الوقت الحالي وأبلغته أن هناك اتجاه من جانب البعض بتغيير الجهاز الفني".
وواصل "لست نادم على ودية اليونان التي خاضها المنتخب قبل المونديال ولو عاد الزمن بنا سنخوض اللقاء مرة أخرى والذي شهد تجربة عدد كبير من العناصر".
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة نبيه: حذرت كوبر من سيناريو الرحيل قبل مونديال روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.