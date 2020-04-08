أسامة نبيه: حذرت كوبر من سيناريو الرحيل قبل مونديال روسيا

أكد أسامة نبيه المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم أن بعض مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم كانوا يرغبوا في تعيين جهاز آخر بدلًا من الأرجنتيني هيكتور كوبر في مونديال روسيا.

وقال نبيه في تصريحات تليفزيونية "الأمر كان مرفوض لنا وكان حق الجهاز بالسفر إلى روسيا والمشاركة في كأس العالم".

وأكمل "اتصلت بكوبر وطالبته بتوخي الحذر وعدم وجود أي مشاكل

في الوقت الحالي وأبلغته أن هناك اتجاه من جانب البعض بتغيير الجهاز الفني".

وواصل "لست نادم على ودية اليونان التي خاضها المنتخب قبل المونديال ولو عاد الزمن بنا سنخوض اللقاء مرة أخرى والذي شهد تجربة عدد كبير من العناصر".