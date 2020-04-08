أسامة نبيه: لم نجامل شيكابالا بضمه للمنتخب الوطني

أكد أسامة نبيه نجم الزمالك السابق أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني كان مقتنع تمامًا بمستوى وقدرات محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك. القدم بالزمالك. وتابع نبيه في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 2"، "دائما إسم شيكابالا كان يتم طرحه وأنا من عرضت على كوبر وتحدثت معه لضمه، وانضمامه لم يكن مجاملة لكنه كان يستحق وكان يستحق المشاركة في مباراة كوبر وتحدثت معه لضمه، وانضمامه لم يكن مجاملة لكنه كان يستحق وكان يستحق المشاركة في مباراة السعودية في كأس العالم". وأضاف "شيكابالا كان في قمة الإلتزام مع الرائد السعودي ووصل إلى قمة مستوياته ونجح في إثبات نفسه".

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