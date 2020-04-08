فييرا: فخور بفترتي مع الزمالك

أكد البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أنه فخور بالفترة التي تولى تدريب الأبيض فيها.

وقال فييرا في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت ٢"، "فخور بالجيل الذي كان موجود عمر جابر ومحمد إبراهيم وأوباما وغيرهم،وحفرت إسمي في قلوب الزملكاوية".

وتابع"رحلت عن سموحة بسبب خلافات مع رئيس النادي وقتها وبعيدا عن كرة القدم".

وأضاف "شاهدت مباراتي الزمالك أمام الترجي والأهلي وكل اللاعبين قدموا مستوى مميز ومن الصعب القول بأن هناك نجم واحد فقط".

وأشار إلى أن لاعبي الزمالك يتمتعوا بالروح القتالية والإصرار وهو السر في الفوز ببطولات خلال الفترة الماضية.

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وأوضح أنه قابل لاعبي الزمالك في السوبر المصري وحرص على تهنئتهم وصافحتهم جميعا.

وأكد أنه سبق وتم ترشيحه لتولي تدريب النادي الأهلي خلال الفترة الماضية ونفس الأمر بالنسبة للزمالك،موضحا أن أحد مسئولي الأهلي تفاوض معه من قبل

وأضاف "عام ٢٠١٥ أحمد مرتضى منصور تواصل معي لتولي تدريب الزمالك وكنت في قطر وقتها لتحليل المباريات عبر بي ان سبورتس ووجه لي مسئولو الزمالك الدعوة لمقابلتهم في الإمارات لكن المفاوضات لم تكتمل".

واختتم "احترم مصر كثيرا وكانت طريقة رخيصة بأن يدعي البعض ما قيل أنني أساءت لمصر".