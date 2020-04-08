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ميدو ينتقد حصول مدربين مصر على رواتب أعلى من أقرانهم بإنجلترا

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أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة، أن من حق اللاعبين والمدربين ان يحصلوا على مبالغ كثيرة لانهم نجوم ولديهم موهبة كبيرة.
‎وقال ميدو خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى

البلد :" أن لا بد أن يكون هناك سقف مادي للعقود للاعبين خلال الفترة الحالية.
‎واضاف أنه لم يكن منطقيًا إن الضعيف يتواجد به مدربين يتقاضوا رواتب أكبر من مدربي .
‎وتابع أنه في بعض الأوقات تواجد مدربين اجانب بالدوري المصري  يتقاضوا 230 ألف دولار في الشهر وهذا مبلغ لم يتقاضاه مدربين في الدوري الإنجليزي.

‎وأردف أن اللجنة الخماسية تؤدي الفترة الانتقالية على أعلى مستوى وتدير الأمور بشكل مميز، سيكون حظهم سيء إن انتهى الموسم الحالي.

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