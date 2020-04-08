ميدو ينتقد حصول مدربين مصر على رواتب أعلى من أقرانهم بإنجلترا

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة، أن من حق اللاعبين والمدربين ان يحصلوا على مبالغ كثيرة لانهم نجوم ولديهم موهبة كبيرة.

‎وقال ميدو خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى

البلد :" أن لا بد أن يكون هناك سقف مادي للعقود للاعبين خلال الفترة الحالية.‎واضاف أنه لم يكن منطقيًا إن الدوري المصري الضعيف يتواجد به مدربين يتقاضوا رواتب أكبر من مدربي الدوري الإنجليزي ‎وتابع أنه في بعض الأوقات تواجد مدربين اجانب بالدوري المصري يتقاضوا 230 ألف دولار في الشهر وهذا مبلغ لم يتقاضاه مدربين في الدوري الإنجليزي.

‎وأردف أن اللجنة الخماسية تؤدي الفترة الانتقالية على أعلى مستوى وتدير الأمور بشكل مميز، سيكون حظهم سيء إن انتهى الموسم الحالي.