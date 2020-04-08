أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة، أن من حق اللاعبين والمدربين ان يحصلوا على مبالغ كثيرة لانهم نجوم ولديهم موهبة كبيرة.
وقال ميدو خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى
واضاف أنه لم يكن منطقيًا إن الدوري المصري الضعيف يتواجد به مدربين يتقاضوا رواتب أكبر من مدربي الدوري الإنجليزي.
وتابع أنه في بعض الأوقات تواجد مدربين اجانب بالدوري المصري يتقاضوا 230 ألف دولار في الشهر وهذا مبلغ لم يتقاضاه مدربين في الدوري الإنجليزي.
وأردف أن اللجنة الخماسية تؤدي الفترة الانتقالية على أعلى مستوى وتدير الأمور بشكل مميز، سيكون حظهم سيء إن انتهى الموسم الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو ينتقد حصول مدربين مصر على رواتب أعلى من أقرانهم بإنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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