إكرامي يُفجر مفاجآة مدوية عن موقفه من انتقال نجله للزمالك

كشف إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي، موقفه من انتقال شريف إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء فى نهاية الموسم الجاري.
وقال إكرامي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "لن أوافق على انتقال شريف إلى الزمالك مطلقًا، على الرغم خلال أزمته مع مارتنيول تحدث مرتضي منصور معي ولكنني رفضت مع كل الإحترام للقلعة البيضاء".
وأضاف: "لا أحد من إدارة النادي الأهلي يتدخل بشأن رحيل أو بقاء أى لاعب عن القلعة الحمراء ودائمًا القرارات تكون صادرة من المدير الفني".
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