شريف إكرامي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

كشف شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن مصيره خلال الفترة المقبلة بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.
وقال إكرامي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، معالإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "قرار رحيلي عن النادي الأهلي اتخذته فى يناير الماضي، ولم أوقع لأى نادي مثلما تردد مؤخرا بتوقيعي بيراميدز، وسأعلن عن كل التفاصيل فى الوقت المناسب".
وأضاف: "عند توقيعي لأى نادي سأعلن كافة التفاصيل فى مؤتمر صحفي عند حسم الأمور، وكما قلت سابقًا أركز مع الأهلي حتي انتهاء الموسم".
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