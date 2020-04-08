أكد رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن إكرامي الشحات، بمثابة أب له، مشددا على أنه يستشيره فى الكثير من الأمور.
وقال صبحي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "إكرامي أعتبره أب ليا، واستشرته للعودة إلى الأهلي
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي: استشرت "إكرامي" للعودة للأهلي..وحلمي الاستمرار بالإحتراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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