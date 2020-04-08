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فكرة استبدال يوفيتش بهالاند تُداعب ريال مدريد

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مهاب زايد 0 تبليغ

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فكرة استبدال يوفيتش بهالاند تُداعب ريال مدريد
إيرلينج هالاند ولوكا يوفيتش (صورة: AS / Mercatoday)

كشفت تقارير صحفية من داخل إسبانيا، عن رغبة “” العارمة في التعاقد مع “إيرلينج هالاند” مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن “فلورنتينو بيريز” رئيس ريال مدريد، وضع إيرلينج هالاند على رأس قائمة انتدابات الفريق هذا الصيف، بعدما تألق اللاعب بشكل لافت مع دورتموند في الفترة الماضية، وأثبت انه مهاجم من طينة الكبار.

وانتقل هالاند إلى “بوروسيا دورتموند” في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من صفوف فريق “ريد بول سالزبورج” النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

وفي أقل من ثلاثة أشهر، نجح المهاجم النرويجي في تسجيل 12 هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين، خلال 11 مباراة في شارك فيهم مع الفريق الأصفر في جميع المسابقات.

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فكرة استبدال يوفيتش بهالاند تُداعب ريال مدريد

فكرة استبدال يوفيتش بهالاند تُداعب ريال مدريد  – إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند (صورة: Quintafuerza)

وأفادت صحيفة “آس” الإسبانية، أن “ريال مدريد” منفتح على فكرة استخدام مهاجمه “لوكا يوفيتش” كجزء من صفقة تبادلية للتعاقد مع نجم دورتموند “إيرلينج هالاند”.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة ريال مدريد من أجل إقناع دورتموند بالتخلي عن هالاند، ومن المتوقع ان تأتي فكرة إدخال يوفيتش ضمن الصفقة بثمارها مع إدارة أسود الفيستفاليا، خاصة وان المهاجم الصربي سبق له التألق في الدوري الألماني مع “آينتراخت فرانكفورت“.

وانضم يوفيتش إلى “ريال مدريد” مقابل مبلغ ضخم وصلت قيمته إلى 60 مليون يورو، قادمًا من صفوف فرانكفورت في الميركاتو الصيفي 2019، ولكن لم ينجح المهاجم الدولي الصربي في إقناع “زيدان” الذي يُفضل الإعتماد على مواطنه “كريم بنزيمة“.

وخاض يوفيتش مع فرانكفورت 48 مباراة في الموسم الماضي، وساهم في تسجيل 34 هدف، حيث احرز 27، وقدم 7 تمريرات حاسمة، وفي الموسم الحالي مع ريال مدريد سجل هدفين فقط في 24 مباراة، لعب معظهم كبديل.

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