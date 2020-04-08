تركي آل الشيخ يتدخل لتعويض حسام عاشور

كشف مقدم برنامج مساء الأنوار “مدحت شلبي” عن استعداد رجل الأعمال السعودي “تركي آل الشيخ” لتعويض لاعب وسط الأهلي حسام عاشور بعد تجاهل إدارة الأهلي لأمر تجديد عقده قبل الميركاتو الصيفي 2020.

وأدلى حسام عاشور بتصريحات مثيرة للجدل في وسائل التواصل الاجتماعي بعدما فشل في الحصول على عقد جديد للاستمرار حتى الاعتزال بين صفوف الأهلي.

وقال حسام عاشور أنه تعرض للخيانة من قبل إدارة الأهلي، إذ لم يتوقع انتهاء مسيرته بهذا الشكل، الأمر الذي دفع رئيس النادي “محمود الخطيب” للاجتماع به لامتصاص غضبه.

وعرض محمود الخطيب على حسام عاشور إقامة مباراة اعتزال، وهو عكس سياسة النادي المتفق عليها من جانب جميع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك تقديرًا لتاريخه الطويل مع النادي، حيث ساعد في حصد 34 بطولة مختلفة.

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تركي آل الشيخ يتدخل لتعويض عاشور

الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي “تركي آل الشيخ” أبدى رغبته في تعويض حسام عاشور من الناحية المادية عند رحيله من الأهلي في الصيف، وإذا لم يوافق بالترضية المالية، فسيساعده على الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية.

وقال مدحت شلبي “أود تحية شريف إكرامي لأنه يود مواصلة اللعب على أعلى مستوى، هو يعرف أنه من الصعب حدوث ذلك مع الأهلي في وجود محمد الشناوي كحارس أساسي، هو يمتلك العروض ويمكنه مواصلة اللعب لمدة طويلة كونه حارس مرمى”.

وأكمل مدحت شلبي خلال تحدثه عبر قناة القاهرة والناس “المستشار تركي آل الشيخ سيقوم بتعويض حسام عاشور من الناحية المادية مقابل رحيله عن الأهلي، وإذا لم يحدث ذلك، فإن عاشور لديه عرضين خليجيين ينتظر البت فيهما”.