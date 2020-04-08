مانشستر سيتي يهزم بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا “الفوتبول مانجر”

وسط مخاوف من إلغاء دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019 إذا واصل فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” التفشي في جميع أنحاء أوروبا حتى شهر سبتمبر المقبل، استطاع السيتي أن يكون بطلاً لدوري أبطال أوروبا الافتراضي لعام 2020.

ونشرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية تقريرًا عن محاكاة لدوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية لكن عبر لعبة الكمبيوتر الشهيرة “فوتبول مانجر”.

وعرضت الصحيفة نتيجة النسخة الإفتراضية، والتي شهدت تتويج مانشستر سيتي بعد أن فاز على العملاق الألماني بايرن ميونخ بنتيجة 1/2 في المباراة النهائية.

وتواجه النسخة الحقيقية من منافسة دوري أبطال أوروبا خطر الإلغاء هذا الموسم نتيجة لأزمة الفيروسات التاجية المستمرة في أوروبا وجميع أنحاء العالم (كورونا المستجد).

واعترف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا “ألكسندر شفيرين” بأنه يجب إلغاء نسخة هذا العام من دوري الأبطال والدوري الأوروبي إذا لم يكن بالإمكان إنهاء البطولتين قبل شهر سبتمبر المقبل.

وكان مانشستر سيتي انتصر في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو التابع لريال مدريد بنتيجة 2/1 نهاية شهر فبراير الماضي (26-2-2020).

فرحة منقوصة

لم تدم فرحة مانشستر سيتي طويلاً، فقبل خمسة أيام من استضافته لريال مدريد على ملعب طيران الاتحاد بمباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 مارس، تقرر تعليق النشاط الرياضي في جميع الأنحاء بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي النسخة الافتراضية لدوري أبطال أوروبا، استطاع مانشستر سيتي أن يُكرر فوزه على ريال مدريد ليتأهل إلى الدور النهائي الذي اصطدم فيه بنادي بايرن ميونخ.

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وتقدم مانشستر سيتي على ملعب اسطنبول “أتاتورك” بعد ست دقائق فقط من بداية المباراة بهدف سجله سيرخيو أجويرو.

لكن لسوء الحظ بالنسبة لعشاق السيتي، فلن يتمكنوا من الاحتفال بدوري أبطال أوروبا في الحياة الحقيقية على الأقل في الوقت الحالي، ويبقى أن نرى إذا ما كانوا سيتمكنون من مشاهدة فريقهم يواجه ريال مدريد في إياب ثمن النهائي أم لا؟!

أما بايرن ميونخ فقد استطاع هزيمة تشيلسي بثلاثية نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب ثمن النهائي، ليتابع تفوقه على أندية لندن هذا الموسم، حيث هزم توتنهام ذهابًا وإيابًا بدور المجموعات.

ولم تمنح الظروف بايرن ميونخ ومدربه هانز ديتير فليك الفرصة كاملة لرد الاعتبار من تشيلسي الذي تُوج بلقب البطولة عام 2012 على حساب بايرن ميونخ في ملعب آليانز آرينا.

ذكريات السيتي والبايرن

سبق لمانشستر سيتي مواجهة بايرن ميونخ في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2014/2013، عندما كان مانويل بيلجريني مدربًا للسيتي وبيب جوارديولا مدربًا للبايرن.

وفاز بايرن ميونخ في المباراة الأولى على ملعب طيران الاتحاد بثلاثة أهداف سجلهم ريبيري ومولر وروبن مقابل هدف سجله آلفارو نيجريدو، وفي المباراة الثانية انتصر مانشستر سيتي بثلاثة أهداف سجلهم دافيد سيلفا وألكسندر كولاروف وجيمس ميلنر مقابل هدفين لتوماس مولر وماريو جوتسه.

وكان الدور نصف النهائي أبعد مرحلة وصل إليها فريق مانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا بحلول نهاية موسم 2016/2015، حين خسر الفريق بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام ريال مدريد.