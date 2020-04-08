مانشستر سيتي يستفسر عن وضعية دوجلاس كوستا

يبحث فريق “مانشستر سيتي” عن لاعب جناح مهاجم لتعويض رحيل “ليروي ساني“، الذي اقترب من مغادرة الفريق في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وفشلت محاولات إدارة مانشستر سيتي، في تجديد عقد الجناح الدولي الألماني، بعدما قرر اللاعب تغيير الشركة التي تدير أعماله.

وذكرت صحيفة “جارديان” الإنجليزية في وقت سابق، ان ساني أنهى تعاقده مع شركة “DB VENTURES LIMITED” المملوكة للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، والتي كانت تُدير أعماله، وتعاقد مع شركة “LIAN SPORTS”، التي يملكها الوكيل الألباني “فالي رمضاني”.

مانشستر سيتي يستفسر عن وضعية دوجلاس تمهيدًا للتعاقد معه

وكشفت صحيفة “Dailymail” الإنجليزية، أن “بيب جوارديولا” أعطى إدارة السيتي إشارة البدأ في المفاوضات مع يوفنتوس بشأن التعاقد “دوجلاس كوستا” بعدما استفسر عن وضعية اللاعب داخل صفوف الفريق الإيطالي.

ويكافح الجناح الدولي البرازيلي منذ فترة طويلة من أجل المشاركة مع البيانكونيري، ولكن دون جدوى، حيث يفضل “ماوريتسيو ساري” المدير الفني للفريق الاعتماد على “باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو” فقط في الخط الأمامي.

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وعمل دوجلاس كوستا من قبل مع “جوارديولا”، عندما كان الاخير على رأس القيادة الفنية لفريق “بايرن ميونخ” الألماني، ووفقًا لعدة تقارير نشرت في إيطاليا، انه من المتوقع أن يلتقي المدير الفني الإسباني وجناح يوفنتوس من جديد هذا الصيف، ولكن في مانشستر سيتي.

وفاز كوستا بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا تحت قيادة المدرب الإسباني في بايرن ميونيخ قبل أن يغادر ألمانيا لينضم إلى يوفنتوس بعد عام واحد فقط من مغادرة جوارديولا قلعة “آليانز أرينا”.

وأفادت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، أن جوارديولا حاول بالفعل التوقيع مع كوستا في الميركاتو الصيفي 2019، لكن يوفنتوس رفض فكرة التخلي عن اللاعب.

ولكن بعد أن عانى اللاعب من الجلوس على دكة الاحتياط معظم فترات الموسم الحالي، يُقال أن كوستا قد أبلغ إدارة السيدة العجوز بقرار رحيله هذا الصيف.

وخاض كوستا 14 مباراة فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وفشل في تسجيل اي هدف، ولكن قدم ثلاث تمريرات حاسمة.