مدافع النصر: فيتوريا ليس أبي الروحي..وهذا الموقف هو الأسوأ في حياتي الكروية!

كشف المدافع البرازيلي “مايكون بيريرا” عن الموقف الأسوأ في حياته الكروية خلال حديث خص به قناة فوكس سبورتس الأميركية، هذا قبل أن يرفض وصف مدربه في نادي النصر السعودي بالأب الروحي له، قائلاً “فيتوريا ليس أبي الروحي”.

يُُنظر إلى البرازيلي مايكون بيريرا، محترف نادي النصر السعودي، على أنه أحد أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة المدرب البرتغالي “روي فيتوريا” منذ الموسم الماضي، حيث كان لاعب جالطة سراي التركي السابق دورًا هامًا في تتويج العالمي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين العام الماضي ومن ثم كأس السوبر السعودي مطلع العام الحالي.

وانضم مايكون إلى النصر لمدة عام ونصف في فبراير 2019، قادمًا من جالطة سراي على سبيل الإعارة، ومن المنتظر انتهاء إعارته مع النصر في صيف 2020، بعدما قام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتمديد العقود التي ستنتهي يوم 30 يونيه المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أوقف النشاط الرياضي في جميع أنحاء العالم.

واستعاد المدافع الصلب ذكرياته في البرازيل مع ناديه السابق ساو باولو، وامتدح المدربين البرتغاليين الذين ينشطون في الدوري البرازيلي وعلى رأسهم خورخي جيسوس مع فلامنجو، وجيسوالدو فيريرا مع سانتوس، كما كشف عن أسوأ موقف حدث له حياته الكروية.

هذا الموقف هو الأسوأ في حياتي الكروية

مرت حوالي أربعة أعوام على الطرد الذي تعرض له مايكون في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا ليبرتادوريس عندما واجه ساو باولو فريق أتلتيكو ناسيونال في مورومبي.

مع ذلك لم ينس المدافع النصراوي حادثة صفع المهاجم “بورجا”، فقد تسببت في طرده من الملعب بالبطاقة الحمراء المباشرة، الأمر الذي أثر على فريقه بالسلب وأدى لتوديعه البطولة.

وقال مايكون عن هذا الطرد “لقد راجعت هذا الفعل أكثر من مرة، وقضيت أيام وليالٍ دون نوم. كانت واحدة من أسوأ المواقف في حياتي بسبب المودة التي تلقيتها من مشجعي ساو باولو ودعم الإدارة. في ذلك الوقت كان تركيزي الرئيسي هو الفوز بكوبا ليبرتادوريس وإهداء اللقب لعشاق ساو باولو، لذلك أنا نادم 100٪ على ما فعلت”.

تصحيح المسار

كان ساوباولو قد باع مايكون إلى جالطة سراي التركي في عام 2017، ويدرك مدافع العالمي أن ناديه السابق كان بحاجة إلى لقب لإنهاء فترة الشك وعدم ثقة الجماهير.

وأوضح مايكون “في السنوات الأخيرة، رأينا ساو باولو يُقاتل من أجل الألقاب، إنه فريق يمكن أن يذهب أبعد من ذلك في البطولة البرازيلية”.

وأضاف “يحتاج ساو باولو إلى الفوز بلقب عاجل حتى تمر هذه المرحلة السيئة. من المؤسف أن ترى ناديًا كبيرًا مثله لا يُتوج بلقب مؤثر منذ فترة طويلة. ساو باولو يتمتع بفريق قوي وتنافسي، ولكن لا فائدة من مجرد وجود فريق جيد، فأنت بحاجة إلى النتائج”.

Advertisements

فيتوريا ليس أبي الروحي

المدافع النصراوي كان قد لعب مع بورتو على سبيل الإعارة عام 2016، حيث تم تدريبه من قبل جيسوالدو فيريرا ، مدرب سانتوس الحالي.

وأكد اللاعب في تصريحاته التي نقلتها شبكة “جلوبو سبورت” أن الأب الروحي له في البرتغال هو جيسوالدو فيريرا، وليس مدربه الحالي في النصر روي فيتوريا.

وتحدث مايكون عن فيريرا بقوله “أخذني جيسوالدو فيريرا إلى بورتو. أعتبره “والدي البرتغالي”. كان هو الرجل الذي أعطاني الفرصة لتطوير كرة القدم لدي. أنا أحبه كثيرًا، أعلم أن أسلوب عمله صعب، إنه محترف كبير”.

وأضاف “لن يأتي جيسوالدو ويفعل الشيء نفسه الذي كان يفعله سامباولي الموسم الماضي. كل مدرب لديه أسلوب عمله. بالإضافة إلى ذلك ، اعتقد الجميع أنه يمكن أن يقوم بنفس العمل الذي كان يقوم به جيسوس في فلامنجو. ومع ذلك لا يمكنك مقارنة الفرق. إذا كان سانتوس يريد حقًا جيسوالدو ، فعليه أن يمنحه الوقت لتطبيق طريقة لعبته. أشهره الأولى في البرازيل مختلفة جدًا عن أوروبا. أعتقد أن لديه كل شيء للقيام بعمل عظيم”.

سيد التكتيكات

ردًا على سؤال حول نجاح المدربين البرتغاليين في البرازيل، يعتقد مايكون أن “جيسوالدو فيريرا” يقوم بعمل رائع مع سانتوس، كما أشاد بجورجي جيسوس الذي درب الهلال السعودي من قبل ويدرب فلامينجو حاليًا.

وقال صاحب الـ32 عامًا “فيما يتعلق بجورخي جيسوس، لقد كان معروفًا في البرتغال بأنه سيد التكتيكات، لأنه رجل مثالي في النواحي التكتيكية. أعتقد أنه إذا استطاع فلامينجو الاحتفاظ به، فسوف يستمر في تحقيق الألقاب”.

وكان جيسوس أصيب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” المتفشي في جميع أنحاء أوروبا وبعض دول أميركا اللاتينية، لكن إدارة فلامينجو أكدت أن حالته مستقرة.

أرقام مايكون

لعب مايكون ما مجموعه 39 مباراة مع النصر في كافة المسابقات، من بينهم 28 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين قبل تعليق النشاط الرياضي في السعودية منتصف شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

ولم يُسجل مايكون أو يصنع أي هدف بقميص نادي النصر، علمًا بأنه سجل ستة أهداف خلال موسمين بالدوري التركي رفقة جالطة سراي، بالإضافة إلى تسجيله 11 هدفًا في 116 مباراة بالدوري البرتغالي رفقة العملاق الأزرق “بورتو”.

اللاعب الذي سيكمل عامه الـ 32 في شهر سبتمبر المقبل، لم يتمكن من تمثيل منتخب البرازيل الأول حتى الآن بسبب وجود عدد كبير من قلوب الدفاع البرازيليين في الدوري الخمس الكبرى أمثال تياجو سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وزميله ماركينيوس، ودافيد لويز لاعب آرسنال، وميليتاو لاعب ريال مدريد، وبابلو ناسيمينتو لاعب بوردو.