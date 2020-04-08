ناقش “خافيير تيباس” رئيس رابطة الدوري الإسباني “الليجا”، تواريخ العودة المحتملة لبطولة الدوري الاسباني، حيث عقد مؤتمرًا صحفيًا لمدة ساعتين تقريبا للتحدث عن الوضع الحالي لكرة القدم الاسبانية، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وطرح “تيباس”، عدة سيناريوهات من أجل استئناف مباريات الدوري الاسباني، مستبعدًا فكرة الإلغاء، قائلاً: “إنها فرضية لم نفكر فيها”.

وذكر: “وضعنا حلول مختلفة بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، من أجل استكمال باقي مباريات الليجا، وعلى الأرجح ستكون العودة في 28 مايو أو 6 يونيو أو 28 يونيو”.

وتابع: “إذا بدأنا الدوري الإسباني في 28 مايو، فسيستأنف دوري أبطال أوروبا في يوليو، وإذا بدأنا في 28 يونيو، فإن أغسطس سيكون لدوري الأبطال”.

وأكمل: “عودة الأندية للتدريبات لا يمكن أن يحدث قبل انتهاء حال الطوارئ في إسبانيا، وفي حالة تم إنهاء حال الطوارئ في وقت مبكر، سترتفع حظوظ استئناف الليجا في مايو”.

وأضاف تيباس أن اللعب في الصيف سيخلق العديد من المشاكل لفرق مثل “ريال مدريد وليفانتي“، لأنهم وضعوا خطط بالفعل من أجل اجراء بعض الاصلاحات في ملاعبهم، ولكن ليس هناك حلول أخرى في ظل هذه الظروف الصعبة.

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تيباس: ضريبة إلغاء الدوري الاسباني تساوي مليار يورو

واستطرد تيباس حديثه: “لو تم استئناف مباريات الدوري بحضور الجماهير وهو شئ صعب ان يحدث، ستبلغ الخسائر 150 مليون يورو فقط”.

وأوضح: “نتحدث هنا عن نحو مليار يورو إذا لم نعد إلى اللعب، و300 مليون يورو إذا لعبنا من دون حضور الجماهير، و150 مليون يورو إذا لعبنا بحضور الجماهير”.

وبين: “الأمر لا يتعلق فقط بإيرادات الدوري، بل بجميع الإيرادات بما فيها إيرادات بطولة دوري أبطال أوروبا والتي لن تحصل عليها الأندية، في حالة عدم استكمال باقي مباريات الموسم”.

وردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن اللعب بدون حضور الجماهير سيؤثر سلبًا على الأموال التي تدفعها شركات البث التلفزيوني، قال: “حقيقة أن اللعب خلف الأبواب المغلقة يعني أنه سيكون هناك على الأرجح جمهور أكبر لأن الناس لا يمكنهم الذهاب إلى الملاعب”.

يذكر ان “برشلونة” يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي “ريال مدريد“، و11 نقطة عن “إشبيلية” صاحب المركز الثالث.