الامارات | الأوروبيون يتحدون «كورونا».. ويحددون مواعيد لاستئناف الدوريات

شكرا لقرائتكم خبر عن الأوروبيون يتحدون «كورونا».. ويحددون مواعيد لاستئناف الدوريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمسك المسؤولون في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بعودة نشاط كرة القدم، في تحد مُعلن للتغلب على فيروس كورونا (كوفيد - 19)، إذ وصل التفاؤل ببعضها إلى حد تحديد منتصف الشهر الجاري، كما هو الحال في فرنسا. وتسعى الأندية الأوروبية مجتمعة لإكمال المسابقات المحلية، لتفادي الكثير من الخسائر الاقتصادية، وإنعاش صناعة كرة القدم، التي تأثرت بفترة التوقف التي بدأت تباعاً منذ التاسع من مارس الماضي.

وتسبب التوقف في أضرار مالية كبرى للأندية الأوروبية، التي حُرمت من مصادر الدخل التي تعتمد عليها من عوائد المباريات وحقوق البث التلفزيوني والإعلانات، في الوقت الذي تدفع فيه رواتب أسبوعية للاعبيها دون الاستفادة منهم. وترصد «الإمارات اليوم» في هذا التقرير الخطط التي وضعتها الاتحادات وروابط الدوريات لعودة نشاط كرة القدم في الفترة المقبلة.

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