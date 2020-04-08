الامارات | عملية جراحية تبعد حارس النصر السعودي 8 أسابيع

شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية تبعد حارس النصر السعودي 8 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير إخباري أن الأسترالي برادلي جونز، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خضع أمس لعملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة بالرياض، بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بكسر في أحد أصابع يده، وحاجته إلى تدخل جراحي لإعادة الإصبع إلى وضعه الطبيعي.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر كشفت لها أن الجراح الذي سيجري العملية لجونز أكد للبرتغالي بازيل روبيرو، طبيب الفريق، غياب اللاعب عن فريقه لمدة تراوح بين ستة وثمانية أسابيع.

وكان الحارس الأسترالي قد تعرض للإصابة بمباراة فريقه أمام العين الإماراتي في أبطال آسيا، وجرى تثبيت إصبع اليد بالجبيرة، إلا أن الآلام عاودته في أحد التدريبات بمقر النادي، قبل أيام قليلة من قرار تعليق الأنشطة الرياضية بسبب الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).