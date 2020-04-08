الامارات | المحمدي: لن أعود إلى الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي: لن أعود إلى الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض النجم المصري أحمد المحمدي، المحترف بصفوف أستون فيلا الإنجليزي، العودة إلى الدوري المصري الممتاز مرة أخرى، مشدداً على أنه يريد الاعتزال في الدوري الإنجليزي.

وقال المحمدي، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس التلفزيونية: «لا أرغب في العودة للدوري المصري مرة أخرى.. أريد أن أعتزل كرة القدم في الدوري الإنجليزي».

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وأضاف: «أريد أن أتطور وأعمل على ذلك في إنجلترا، وسعيد بدعم جماهير أستون فيلا».

وأوضح: «شرف لي المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو بكل تأكيد، لكن لم يتحدث معي أحد في هذا الشأن».

وتابع: «تحدثت مع إدارة أستون فيلا عن محمود تريزيغيه، لكن الأجواء كانت غريبة بعض الشيء عليه في البداية قبل أن يتأقلم سريعاً مع الفريق».