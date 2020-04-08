شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي: لن أعود إلى الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض النجم المصري أحمد المحمدي، المحترف بصفوف أستون فيلا الإنجليزي، العودة إلى الدوري المصري الممتاز مرة أخرى، مشدداً على أنه يريد الاعتزال في الدوري الإنجليزي.
وقال المحمدي، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس التلفزيونية: «لا أرغب في العودة للدوري المصري مرة أخرى.. أريد أن أعتزل كرة القدم في الدوري الإنجليزي».
وأضاف: «أريد أن أتطور وأعمل على ذلك في إنجلترا، وسعيد بدعم جماهير أستون فيلا».
وأوضح: «شرف لي المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو بكل تأكيد، لكن لم يتحدث معي أحد في هذا الشأن».
وتابع: «تحدثت مع إدارة أستون فيلا عن محمود تريزيغيه، لكن الأجواء كانت غريبة بعض الشيء عليه في البداية قبل أن يتأقلم سريعاً مع الفريق».
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | المحمدي: لن أعود إلى الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.