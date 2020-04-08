الامارات | غايبور: «كورونا» أكسبني مهارة غسل الصحون وإعداد وجبة الإفطار

شكرا لقرائتكم خبر عن غايبور: «كورونا» أكسبني مهارة غسل الصحون وإعداد وجبة الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوصل، الإكوادوري فيرناندو غايبور، أنه بسبب «فيروس كورونا» الذي فرض على الجميع البقاء في المنزل، التزاماً بالإجراءات الاحترازية ضد انتشاره «اكتسب مهارات منزلية جديدة، منها غسل الصحون، واستخدام المكنسة، وإعداد العصائر ووجبة الإفطار».

وقال غايبور لصحيفة «إكسبرسو» الإكوادورية إنه استبدل في الوقت الراهن مهنته الأساسية في كرة القدم، بالاهتمام بالأعمال المنزلية.

وأضاف: «أصبحت أساعد زوجتي كثيراً في المطبخ والأشياء الخاصة بالأطفال».

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وعن حياته في الإمارات، قال: «تعودت بشكل كبير على إيقاع الحياة هنا، ولم أواجه أي مشكلة بالنسبة إلى عامل اللغة، ورغم ابتعادي عن الإكوادور، إلا أنني لم أبتعد عن الأحداث الجارية هناك، إذ توفي في الفترة الماضية كل من عمي وعمتي، وأحرص بشكل دائم على التواصل مع أسرتي، والاطمئنان عليهم».

وختم الإكوادوري تصريحاته بالحديث عن مستقبله مع الوصل، وقال: «عقدي مع الفريق ينتهي في يونيو، وإذا لم تكن هناك رغبة للنادي في تجديد عقدي، سأعود إلى فريقي السابق إنديبندينتي الأرجنتيني».

أكد أنه في حال لم يجدد عقده مع الوصل يونيو المقبل سيعود إلى إنديبندينتي الأرجنتيني.