الامارات | كودجو: أشاهد مبارياتي السابقةمع العين للتعلم من أخطائي

شكرا لقرائتكم خبر عن كودجو: أشاهد مبارياتي السابقةمع العين للتعلم من أخطائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، أنه خلال فترة الحجر المنزلي الحالية، يشاهد باستمرار المباريات السابقة التي خاضها مع «الزعيم»، منذ بداية الموسم الحالي، من أجل الوقوف على الأخطاء التي وقع فيها، وفي مقدمتها الفرص المهدرة، للتعلم من الأخطاء وتصحيحها.

وفي دوري الخليج العربي، حصل اللاعب التوغولي على 33 فرصة أمام المرمى، سجل منها 19 هدفاً فقط.

وأوضح لابا، الذي يتصدّر ترتيب هدافي الدوري برصيد 19 هدفاً، في مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي لنادي العين، أنه يحرص على مشاهدة المباريات التي خاضها مع الفريق خلال الفترة الحالية، نظراً إلى تعليق النشاط الرياضي بسبب «كورونا». وأشار الدولي التوغولي إلى أنه خلال التزامه التام بالحجر المنزلي، يطبق البرنامج التدريبي الذي منحه مدرب الفريق، البرتغالي بيدرو إيمانويل، من أجل أن يحافظ جميع اللاعبين على لياقتهم البدنية في مستواها، وقال: «بالنسبة لي أنا ملتزم بالبرنامج، كما أحرص على أداء تدريبات أخرى من أجل رفع معدل التركيز لدي، كما أنني ملتزم بالنظام الغذائي الذي يعد من الأمور المهمة للاعب كرة القدم بكل تأكيد».

واعترف التوغولي، الذي يخوض مع العين أول تجربة احترافية خارج القارة الإفريقية، بأن الابتعاد عن عائلته في الظروف الحالي أمر صعب، وقال: «الابتعاد عن العائلة في الظروف الراهنة يمنح شعوراً صعباً، والأمر بالنسبة لي معقد جداً ولا يمكنني وصفه ببضع كلمات». وذكر مهاجم فريق العين أنه يتواصل مع أسرته بصورة يومية من أجل الاطمئنان عليهم، وقال: «أحاول التواصل معهم بشكل مستمر عبر وسائل الاتصال، وهم بدورهم يحفزونني ويشجعونني في هذه الفترة الصعبة، بالنسبة لي أحصل على الدعم والحافز والقوة من أسرتي».