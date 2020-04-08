الامارات | أقدم لاعب برازيلي في الإمارات يتبرّع لبلاده للحد من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أقدم لاعب برازيلي في الإمارات يتبرّع لبلاده للحد من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب دبا الحصن، البرازيلي رودريغو دا سيلفا، عن أنه تبرع بمبلغ مالي لدعم الجهود الاحترازية للحد من فيروس «كورونا» ( كوفيد-19) في بلده البرازيل، وتحديداً في مدينته ايباتينغا. ويعد رودريغو أقدم لاعب برازيلي في الإمارات، حيث سبق له اللعب لأندية خورفكان والشعب وحتا، والظفرة والإمارات وعجمان.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ما تقوم به الجهات الصحية في الإمارات، أمر في غاية الروعة ويبعث على الاطمئنان».