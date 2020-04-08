شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لحسام عاشور على موقفه من الاعتزال في الأهلي وعرض الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، للمرة الأولى عن مفاوضاته مع النادي الأهلي والعرض المقدم له وموقفه من الاعتزال أو الاستمرار في الملاعب، كما تطرق إلى ما أثير عن تقدم نادي الزمالك بعرض لضمه.

وقال حسام عاشور، في مداخلة مع برنامج «جمهور الثالثة» بقناة «أون تايم»: «فيه حاجات كثير بتتقال الفترة اللي فاتت على لساني أو على لسان حد ثاني، يا جماعة أنا ماتكلمتش في أي حتة خالص، ناس كثير كانت بتتكلم الفترة اللي فاتت حسام عاشور خلاص هيعتزل، حسام عاشور هيلعب كرة، أنا لسة لغاية دلوقتي حالي زي حالكم لعيبة العالم كله مش الدوري المصري بس قاعدين في البيت منعرفش الدنيا فيها إيه منعرفش الكرة هترجع إمتى، لسة مش عارفين رأسنا من رجلينا، فأنا بقول للناس بعد إذنكم بس محدش يتكلم على لساني خالص أنا لما أعوز أقول حاجة أو أفكر في حاجة أو أنوي إن أنا أعمل حاجة أو أخذ قرار أنا هطلع وهقول يا جماعة القرار بالنسبة لي واحد اثنين ثلاثة، فأنا باستأذن الناس محدش يقول أي كلام على لساني، الحمد لله أن واحد ناضج وعارف أنا بفكر ازاي وعارف إيه اللي أنا عايزه فده اللي كنت حابب أقوله».

وأوضح حسام عاشور أنه لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي سوى حساب على موقع «إنستجرام»، مضيفًا: «أنا منطوي مابتكلمش مع حد ومليش علاقة بحد وبقالي 16 سنة مركز في شغلي ومليش أي دعوة بأي حد خالص كنت باجتهد وبعمل اللي علي وبخلص للمكان اللي أنا باشتغل فيه وده اللي كان منجحني الفترة اللي أنا لعبت فيها».

وعن ما أثير عن توقيعه للزمالك، رد حسام عاشور قائلًا: «أنا سمعت الكلام ده كله وفيه ناس كثيرة كلمتني بس أنا لسة لغاية دلوقتي مفكرتش في أي حاجة، مفكرتش إن أنا هعتزل أو إن أنا هلعب كرة ثاني، برغم الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي أنا لسة مفكرتش في أي حاجة خالص، أنا لسة واخد وقتي الظروف اللي احنا فيها دي مش مخلية حد يفكر خالص، أنا واخد وقتي كويس جدًا وهفكر في الموضوعين كويس جدًا، موضوع اللي النادي عرضه علي وموضوع إن فيه ناس كثير أوي بتكلمني وعايزة تمضي معايا».

ولفت اللاعب إلى أنه لديه عروضًا كثيرة سواء داخل أو خارج مصر، موضحًا: «أنا لسة واخد وقتي لإننا لسة مش عارفين الدنيا رايحة لفين أنا هاخد وقتي كويس جدًا ويوم ما أخد القرار هطلع وهقول أنا قراري واحد اثنين ثلاثة. عندي ناس صحابي كبار باستشيرهم لكن القرار بيبقى اللي أنا شايفه أكثر من وجهة نظري أنا، بس فيه ناس بتساعدني كثير جدًا، ناس لأغراض شخصية وناس بتساعد حسام عاشور علشان بتحبه، وطبعًا قادر أفرق بين الاثنين لعيب الكرة مش غبي وعارف مين اللي بيساعده ومين اللي بيمثل عليه، لعيب الكرة صايع».

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وتابع اللاعب، في مداخلته متطرقًا إلى تفاصيل لقاءه برئيس القلعة الحمراء الكابتن محمود الخطيب قائلًا: «أنا قعدت مع الكابتن محمود الخطيب واتقال نفس الكلام اللي اتقال من لجنة التخطيط ومتكلمناش تاني بسبب الظروف اللي احنا فيها ومحاولناش نتكلم تاني وأنا هادئ شوية في قراري وتعاملاتي، ولما هاخد القرار هطلع أقوله إن شاء الله».

وعاد اللاعب ليرد ضاحكًا عن ما إذا كان قد وصله عرضًا من الزمالك: «ربنا يسهل، أنا مابزايدش، وأنا طول حياتي عمري ما بزايد على حد وعمري ما بتكلم في النقاط اللي الناس كلها بتتكلم فيها خالص، بس أنا لسة فيه ناس كثير أوي مكلماني وربنا يلهمني بالقرار الصح والمناسب لي وللظروف اللي أنا اتحطيط فيها الفترة اللي فاتت كلها، وشرحتها للناس وشرحتها للناس المختصة يعني في النادي الأهلي أنا عندي ظروف واحد اثنين ثلاثة».

وردًا على ما إذا كان ما يزال يشعر أنه باستطاعته الاستمرار في اللعب، قال قائد الأهلي: «أنا مش عايز أخش في مواضيع كثير بس أنا واحد عندي 34 سنة والحمد لله معملتش عمليات خالص الحمد لله الله أكبر فأنا قادر، أنا في أول السنة اللي فاتت كنت بلعب أساسي، مش من المعقول إن السنة اللي بعدها أبطل، ومش معنى الكلام ده إن أنا قررت إن أنا هلعب كرة أو إن أنا أبطل، بس أنا بفرق بين النقطة دي والنقطة دي، أنا السنة اللي فاتت كنت بلعب أساسي يبقى السنة اللي بعدها أبطل؟ يعني أنا قادر إن أنا ألعب سنتين ثلاثة كمان، بس أنا هفكر وهاخد وقتي أوي أوي أوي في التفكير، والظروف اللي احنا فيها هي اللي حطتنا في الموقف ده إن أنا أخد وقتي أوي أوي أوي في التفكير».

واختتم اللاعب حديثه عن كرة القدم موجهًا رسالة لجمهور الأهلي قائلًا: «جمهور النادي الأهلي جمهور عظيم ووقف جنب حسام عاشور جدًا وعارف إن هو عمره ما قصر مع النادي الأهلي في حاجة وعمره ما قصر في الملعب وعمره ما قصر مع الفرقة وعمره ما قصر لكيان النادي الأهلي، على طول كنت بمضي على بياض على طول»، موضحًا أنه لم يطلب أبدًا أي مبالغ إضافة من النادي عن ما يقدم له طوال 16 عامًا، مستطردًا: «الكلام ده هيطلع في وقته، مش عايز أدخل في في مواضيع، أنا هطلع وهتكلم في كل حاجة فأنا بقول لجمهور الأهلي أنت جمهور كبير وجمهور عظيم طبعًا وأنا كنت بخلص في المكان اللي أنا فيه وهخلص في أي مكان أنا هروحه سواء الاعتزال أو سواء هلعب كرة في أي حتة ثاني، هخلص للمكان اللي هبقى موجود فيه».

ونصح حسام عاشور المصريين قبل إنهاء مداخلته بالالتزام بالبقاء في البيوت في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم، قائلًا: «ربنا يبعد عنا الوباء والبلاء اللي احنا فيه ده وبقول للناس تلتزم البيوت وأنا لعيب كرة أهو حياتي الملعب قاعد في البيت أهو وأنا مش مبسوط من القعدة دي، أنا كلاعب كرة أو واحد كان كل يوم في الشارع، أنا مش مبسوط من القعدة في البيت، يعني خليكوا في البيت واحموا نفسكم، مش علشان خاطركم أنتم، علشان خاطر أولادكم وعلشان خاطر اللي بتحبوهم كلهم وعلشان خاطر أهاليكم وعلشان خاطر الناس اللي بتساعدكم الأطباء والناس كلها اللي بتحبكم».

واختتم برسالة للأطباء: «ربنا يكرمهم ويجازيهم خير وإحنا معاكم في كل حاجة».