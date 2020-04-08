شكرا لقرائتكم إكرامي يكشف موقفه من انتقال "شريف" للزمالك بعد رحيله عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي، موقفه من انتقال شريف إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء فى نهاية الموسم الجاري.

وقال إكرامي فى تصريحات تلفزيونية: "لن أوافق على انتقال شريف إلى الزمالك مطلقًا، على الرغم خلال أزمته مع مارتن يول تحدث مرتضي منصور معي ولكنني رفضت مع كل الإحترام للقلعة البيضاء".

وأضاف: "لا أحد من إدارة النادي الأهلي يتدخل بشأن رحيل أو بقاء أى لاعب عن القلعة الحمراء ودائمًا القرارات تكون صادرة من المدير الفني".

Advertisements