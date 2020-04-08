إكرامي يكشف موقفه من انتقال "شريف" للزمالك بعد رحيله عن الأهلي

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جدة - عمرو شويل كشف إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي، موقفه من انتقال شريف إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء فى نهاية الموسم الجاري.
وقال إكرامي فى تصريحات تلفزيونية: "لن أوافق على انتقال شريف إلى الزمالك مطلقًا، على الرغم خلال أزمته مع مارتن يول تحدث مرتضي منصور معي ولكنني رفضت مع كل الإحترام للقلعة البيضاء".
وأضاف: "لا أحد من إدارة النادي الأهلي يتدخل بشأن رحيل أو بقاء أى لاعب عن القلعة الحمراء ودائمًا القرارات تكون صادرة من المدير الفني".
أكد إكرامي الشحات، أنه كان يتمني أن يختم شريف نجله مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء، وتحدثتت مع شريف خلال الفترة الماضية وكنت رافض قراره ولكنه أقنعني وفى النهاية تفاجئت بقراره وفى معظم المواقف كان يقنعني واقتنعت بأسباب رحيله عن الأهلي".
وأضاف: "شريف شخصية متزنة وعندما يتخذ القرار يكون بعد دراسة، وكرة القدم تصفي اللاعب ذو الشخصية الضعيفة".
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