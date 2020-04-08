شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يوضح موقفه من الاستمرار مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحي، لاعب الأهلي، جاهزيته للعودة إلى المشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة.

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وقال صبحي فى تصريحات تلفزيونية: "تعافيت من الإصابة مؤخرًا وأصبحت جاهزا تماما للمشاركة فى المباريات، ولكن الظروف الحالية تحول دون ذلك وأتمني إنتهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة".

وعن استمراره مع الأهلي: "أعتقد أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم حسم ذلك الأمر، بعد استمرار جميع اللاعبين التى تنتهي عقودهم أو اعارتهم حتي انتهاء الموسم، وسأكمل مع الاهلي حتي انتهاء الموسم الحالي".