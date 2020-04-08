شكرا لقرائتكم عادل مصطفي: اكرامي أذكي واحد في كبار الأهلي.. ورمضان صبحي لازم يرجع أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عادل مصطفى، نجم ومدرب الأهلي السابق، إن قرار شريف إكرامي، حارس الأهلي بالرحيل عن الأهلي، ذكي جدا.
وأكد عادل مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "إكرامي اتخذ قراره وأعلنه، وأعتقد أنه كان ينتظر من إدارة الأهلي التمسك بخدماته، وذلك الأمر لم يحدث"
وعن رمضان صبحي، اوضح عادل مصطفى: "رمضان لديه إمكانيات كبيرة للغاية تؤهله للعب في أكبر أندية أوروبا وانصحه بالرحيل إلى أوروبا مرة أخرى"
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