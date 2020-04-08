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جدة - عمرو شويل كشف إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي، كواليس اعتزال أحمد شوبير كرة القدم بعد تعرضه للإصابة.
وقال إكرامي فى تصريحات تلفزيونية: "أحمد شوبير تعرض لإصابة قوية فى الكتف ووصل لمرحلة صعبة بسبب هذه الإصابة حيث ابتعد عن مستواه كثيرًا".
وأضاف: "حاولت مع شوبير كثيرًا ولكن دون جدوي، وفى النهاية هو الى اتخذ قرار اعتزال كرة القدم".إكرامي يكشف أسرار اعتزال "شوبير" كرة القدم
كشف إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي، كواليس اعتزال أحمد شوبير كرة القدم بعد تعرضه للإصابة.
وقال إكرامي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "أحمد شوبير تعرض لإصابة قوية فى الكتف ووصل لمرحلة صعبة بسبب هذه الإصابة حيث ابتعد عن مستواه كثيرًا".
وأضاف: "حاولت مع شوبير كثيرًا ولكن دون جدوي، وفى النهاية هو الى اتخذ قرار اعتزال كرة القدم".
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