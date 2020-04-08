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جدة - عمرو شويل كشف إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي، كواليس اعتزال أحمد شوبير كرة القدم بعد تعرضه للإصابة.

وقال إكرامي فى تصريحات تلفزيونية: "أحمد شوبير تعرض لإصابة قوية فى الكتف ووصل لمرحلة صعبة بسبب هذه الإصابة حيث ابتعد عن مستواه كثيرًا".

وأضاف: "حاولت مع شوبير كثيرًا ولكن دون جدوي، وفى النهاية هو الى اتخذ قرار اعتزال كرة القدم".إكرامي يكشف أسرار اعتزال "شوبير" كرة القدم

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كشف إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي، كواليس اعتزال أحمد شوبير كرة القدم بعد تعرضه للإصابة.

وقال إكرامي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "أحمد شوبير تعرض لإصابة قوية فى الكتف ووصل لمرحلة صعبة بسبب هذه الإصابة حيث ابتعد عن مستواه كثيرًا".

وأضاف: "حاولت مع شوبير كثيرًا ولكن دون جدوي، وفى النهاية هو الى اتخذ قرار اعتزال كرة القدم".