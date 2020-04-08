شكرا لقرائتكم عادل مصطفي: أحمد فتحي خسر برحيله عن الأهلي والأحمر قيمته لا تقدر بثمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عادل مصطفى، نجم ومدرب الأهلي السابق، إن قرار أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالرحيل عن القلعة الحمراء، خاطئ.

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وأكد عادل مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "أحمد فتحي خسر كثيرا بالرحيل عن الأهلي في ظل تمسك الأهلي بخدماته وأعتقد أن فارق الفلوس لم يكن كبيرا".

وتابع: "الأهلي لا يقدر بفلوس وأكبر من ذلك الفارق المادي بالعرض المقدم له وهو خسر قاعدة جماهيرية كبيرة جدا وكنت أتمنى استمراره".