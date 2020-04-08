شكرا لقرائتكم عادل مصطفي: أحمد فتحي خسر برحيله عن الأهلي والأحمر قيمته لا تقدر بثمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عادل مصطفى، نجم ومدرب الأهلي السابق، إن قرار أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالرحيل عن القلعة الحمراء، خاطئ.
وأكد عادل مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "أحمد فتحي خسر كثيرا بالرحيل عن الأهلي في ظل تمسك الأهلي بخدماته وأعتقد أن فارق الفلوس لم يكن كبيرا".
وتابع: "الأهلي لا يقدر بفلوس وأكبر من ذلك الفارق المادي بالعرض المقدم له وهو خسر قاعدة جماهيرية كبيرة جدا وكنت أتمنى استمراره".
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