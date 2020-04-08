شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: اعتزلت كرة القدم غصب عني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عادل مصطفى، نجم ومدرب الأهلي السابق، إنه اعتزل كرة القدم والملاعب دون إرادته.
وأكد عادل مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "اعتزلت بسبب الظروف وقتها وانني لم أتعامل مع وكيل لاعبين وهذا خطأ مني واعترف به".
وتابع: "رحلت عن إنبي بسبب عدم تقديري فقاموا برفع اسمي من القائمة الأفريقية بسبب اعتراضي على قرار الإدارة بعدم منح بعض اللاعبين مستحقاتهم".
وأوضح: "بسبب عدم تقديري طلبت الرحيل وتنازلت عن مستحقاتي المالية لمدة 4 سنوات وانتقلت بعدها للجونة الذين استغنوا عني بشكل مفاجئ وعلمت برحيلي من المواقع الإخبارية".
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