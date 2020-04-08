شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن ردًا على البلدوزر: "لو بدرب الأهلي هدفع لوليد سليمان أكتر من 11 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق على مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق، بشأن تجديد عقد وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر مع النادي.

قال عبد الرحمن في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "لو كنت أدرب الأهلي لقررت منح وليد سليمان أكثر من 11 مليون جنيه لما يقدمه من إسهامات مع الفريق".

وتابع أن وليد سليمان وجوده مهم لأنه صاحب خبرة ويعشق الأهلي وطالما أن المدير الفني يرغب في استمراره فكان مهمًا بقاؤه.