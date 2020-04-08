شكرا لقرائتكم مصدر: كارتيرون يوافق على ضم أحمد منصور والزمالك يتحرك لانهاء الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك وافق علي ضم أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن شاهد مجموعة من المباريات للاعب.

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وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: "المدرب الفرنسي يرغب في تدعيم خط دفاعه بلاعب متميز خلال الموسم الجديد في ظل اقتراب محمد عبد السلام من الرحيل، ووافق علي ضم منصور كونه يتميز باللعب في مركزي المساك والظهير الأيسر".

وتابع: "مسؤولو الزمالك بدأوا التفاوض مع إدارة بيراميدز لمعرفة شروطهم في الاستغناء عن أحمد أيمن منصور الذي رحب باللعب للفريق الأبيض خاصة أن والده أحد نجوم الفريق علي مر تاريخه".