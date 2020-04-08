شكرا لقرائتكم فرج عامر : حمادة صدقى مستمر فى منصبه مع جميع جهاز سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أن حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الكروى الأول مستمر فى منصبه مع جميع أفراد جهازه المعاون، وأن ما نشرته الصفحة الرسمية للنادى عن توجيه الشكر للجهاز جاء بالخطأ.

أضاف فرج عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الشكر الموجه لحمادة صدقى وجهازه المعان، جاء بعد أن قرر المدير الفنى أن يتنازل عن 50% من راتبه وتنازل الجهاز المعاون عن 25% من أجل المساهمة فى التصدى لفيرس كورونا الذى تفشى فى العالم.

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كما قدمت الصفحة الرسمية لنادى سموحة اعتذار عن الخطأ الذى ارتكبه القائمين عليها، بنشر خبر توجيه الشكر لحمادة صدق وجهازه المعاون، رغم أن المقصود هو شكرهم بعد قرار التناول عن جزء من راتبهم للتصدى لكورونا.