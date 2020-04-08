شكرا لقرائتكم خبير لوائح: سيتم تمديد عقود اللاعبين فى حالة استكمال بطولة الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل الله خبير اللوائح والتشريعات الرياضية، أنه سيتم تمديد عقود اللاعبين فى حالة استكمال بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم ، وذلك بعد قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن عقود اللاعبين مع الأندية في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة كورونا .

وقال فضل الله فى تصريحاته تلفزيونية ، "عقود اللاعبين التى تنتهي بنهاية الموسم الجاري سوف تستمر حتى انتهاء الدوريات، وإذا تم إلغاء أى دوري من الدوريات فيتم انتهاء عقد اللاعب وفقاً لقرار الفيفا ".

وعن موقف أحمد فتحي مع النادي الاهلي ، علق فضل الله قائلاً : "إذا تم استكمال الدوري المصري سيظل أحمد فتحي مستمر مع النادي الأهلي، وفى حالة إلغاء الموسم سيرحل بنهاية عقده".

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أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء عن، موافقته على تمديد عقود اللاعبين التى تنتهى فى الصيف المقبل، حتى نهاية الموسم الحالى 2019 - 2020

رحل أحمد فتحى عن القلعة الحمراء بعد فشل المفاوضات بشأن تجديد عقده مع النادى الأهلى، لينهى مسيرة استمرت 12 عاما منذ عودته للدورى المصرى مرة أخرى عن طريق بوابة الأهلى بعد خلاف تام فى وجهات النظر بشأن القيمة المادية لعقده.

وتدرس لجنة التخطيط بالأهلى موقف ظهيرى جنب يجيدان اللعب فى مركز الظهير الأيمن وهما باسم على المعار للجونة وكريم يحيى المعار لسموحة، لبحث موقفهما والوقوف على مدى حاجة الفريق لجهودهما أو جهود أى منهما فى الموسم الجديد، لتعويض أحمد فتحى الذى تأكد رحيله بنهاية الموسم عقب انتهاء عقده مع الأهلى وعدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط بشأن تجديد عقده.