شكرا لقرائتكم عادل مصطفي: من حق حسام عاشور مش يلع في ناديي تاني غير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عادل مصطفى، نجم ومدرب الأهلي السابق، إن رحيل حسام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، عن القلعة الحمراء من حقه. وأكد عادل مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "حسام عاشور مش غلطان لو كمل كورة لأنه مفضلش نادي تاني على الأهلي" Advertisements وتابع: "الأهلي أبلغ حسام عاشور ولم يخيره سوى بالاعتزال ورحيله الى نادي أخر مش غلط لان الأهلي لم يخيره". وأوضح: "حسام عاشور لن ينتقل إلى الزمالك ولا ارشحه من أجل الانضمام للزمالك فرصيده كبير عند جماهير الأهلي فهو من رموز النادي".

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