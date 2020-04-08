شكرا لقرائتكم شريف إكرامي يكشف عن موقفه من الانتقال إلى صفوف الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن موقفه من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك بعد قرار رحيله عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، حيث قال : "الزمالك فريق كبير وأي لاعب يتمني الأنتقال إليه ولكنه لا يحتاج للتعاقد مع حراس مرمى فى الفترة الحالية".

تابع إكرامي فى تصريحات تليفزيونية :"نادي الزمالك كبير وجماهيره عريقة وأى لاعب يتمني الانتقال إليه ولكنه لا يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين جدد فى مركز حراسة المرمي خلال الفترة الحالية" ، و مسؤولو القلعة البيضاء يدركون تمامًا أن هناك كوادر فى النادي الأهلي لا يجب أن ينتقلوا إلى نادي الزمالك على الإطلاق".

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أضاف إكرامي ": "قرار رحيلي عن النادي الأهلي اتخذته فى يناير الماضي، ولم أوقع لأى نادي مثلما تردد مؤخرا بتوقيعي بيراميدز، وسأعلن عن كل التفاصيل فى الوقت المناسب" فى مؤتمر صحفي عند حسم الأمور، وكما قلت سابقًا أركز مع الأهلي حتي انتهاء الموسم".

أكد إكرامي الشحات، أنه كان يتمني أن يختم شريف نجله مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء أنه"تحدث مع شريف خلال الفترة الماضية وكنت رافض قراره ولكنه أقنعني وفى النهاية تفاجئت بقراره وفى معظم المواقف كان يقنعني واقتنعت بأسباب رحيله عن الأهلي" ، مضيفاً أن "شريف شخصية متزنة وعندما يتخذ القرار يكون بعد دراسة، وكرة القدم تصفي اللاعب ذو الشخصية الضعيفة".

تابع إكرامي :"لن أوافق على انتقال شريف إلى الزمالك مطلقًا، على الرغم خلال أزمته مع مارتن يول تحدث مرتضي منصور معي ولكنني رفضت مع كل الإحترام للقلعة البيضاء".