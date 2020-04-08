شكرا لقرائتكم شريف إكرامي بعد رحيله عن الأهلي: أبحث عن استكمال مسيرتي بمكان آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد شريف إكرامي، حارس مرمي الأهلي، أن قرار الرحيل عن القلعة الحمراء من أصعب القرارات التى اتخذها خلال مسيرته الكروية.
وقال إكرامي فى تصريحات تلفزيونية: "فكرت فى قرار الرحيل بعد جلوسي احتياطيا خلال الموسمين الماضيين، وكان ذلك أمر صعب بالنسبة لي لأن النادي الأهلي بيتي".
وأضاف: " تحملت الكثير في الشق الفني وأرى أن هذا الوقت المناسب الآن للرحيل، والآن أشعر إنني أديت دورا جيدا وحراسة المرمى في الأهلي في أمان لذا يجب أن ألعب وأبحث عن استكمال مسيرتي في مكان آخر".
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