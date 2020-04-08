شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: عرضت تخفيض عقدي مع سموحة للنصف وفرج عامر رفض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة صدقي المدير الفني لسموحة، أن فرج عامر رئيس النادي، كان رافضًا لفكرة تخفيض عقود الجهاز الفني للفريق الأزرق.

قال صدقي في تصريحات تلفزيونية: "عرضت تخفيض راتبي بنسبة 50% والجهاز المعاون بنسبة 25%، في ظل الظروف الحالية وتعليق النشاط، فرج عامر كان يرفض بشدة لكننا صممنا على موقفنا".

وتابع: "لاعبو سموحة حصلوا على مستحقاتهم حتى شهر فبراير الماضي ولهم مستحقات بنسبة 15% في شهر مايو، وقتها سنرى ما موقف مستحقاتهم، لكنهم يريدون أن يفعلوا شيئًا لدعم النادي في الظروف الحالية".