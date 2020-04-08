شكرا لقرائتكم كريم حافظ: قاسم باشا التركي مهتم بالتعاقد مع باهر المحمدي ومصطفي محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال كريم حافظ، نجم منتخب مصر المحترف في صفوف الدوري التركي، إنه رشح الثنائي مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، للانضمام إلى نادي قاسم باشا. وأكد كريم حافظ في تصريحات تلفزيونية: "قاسم باشا تواصل مع باهر ولكن الإسماعيلي رفض رحيله في يناير الماضي" Advertisements وتابع: "لم أتواصل مع الزمالك ولكنت علمت أن اللاعب والنادي رفضوا بسبب طموحات اللاعب الكبيرة". وعن المفاوضات مع رمضان صبحي، أتم: "لم أعلم شيء عن تلك المفاوضات واعتقد انها غير صحيحة".

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