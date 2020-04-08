شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: حلمي الاستمرار بالاحتراف وأطالب جماهير الأهلي ألا تغضب مني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحي، لاعب الأهلي، أن إكرامي الشحات، بمثابة أب له، مشددا على أنه يستشيره فى الكثير من الأمور.

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وقال صبحي فى تصريحات تلفزيونية: "إكرامي أعتبره أب ليا، واستشرته للعودة إلى الأهلي مرة أخري عندما كنت فى إنجلترا".

وأضاف: "أتمني الاستمرار فى مشوار الإحتراف، ولا أريد أن تغضب مني جماهير النادي الأهلي، هذا حلمي وأتمني تحقيقه وسأنتظر الفترة المقبلة لحسم الأمور".