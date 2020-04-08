شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: حلمي الاستمرار بالاحتراف وأطالب جماهير الأهلي ألا تغضب مني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحي، لاعب الأهلي، أن إكرامي الشحات، بمثابة أب له، مشددا على أنه يستشيره فى الكثير من الأمور.
وقال صبحي فى تصريحات تلفزيونية: "إكرامي أعتبره أب ليا، واستشرته للعودة إلى الأهلي مرة أخري عندما كنت فى إنجلترا".
وأضاف: "أتمني الاستمرار فى مشوار الإحتراف، ولا أريد أن تغضب مني جماهير النادي الأهلي، هذا حلمي وأتمني تحقيقه وسأنتظر الفترة المقبلة لحسم الأمور".
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي: حلمي الاستمرار بالاحتراف وأطالب جماهير الأهلي ألا تغضب مني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.