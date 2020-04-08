شكرا لقرائتكم كريم حافظ: هجوم اطفال السوشيال ميديا لن يؤثر على النني وسيعود للبريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال كريم حافظ، نجم منتخب مصر المحترف في صفوف الدوري التركي، إنه محمد النني لاعب كبير وإنه يتعبر اخوه الكبير ودائما ما يلجأ إليه. Advertisements وأكد كريم حافظ في تصريحات تلفزيونية: "محمد النني لاعب متألق ونصحته بالعودة للدوري الإنجليزي، الدوري التركي قوي ولكن الإنجليزي أفضل". وتابع: "النني لاعب كبير ولا يشغل عقله بالسوشيال ميديا، وأنا تعرضت لانتقادات ولكن لا نشغل عقلنا، فالسوشيال ميديا أغلبها أطفال".

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