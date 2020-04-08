شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الكرتي ودونجا وبن عيادة على قائكة اهتمامات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن حقيقة المفاوضات التى يجريها النادي الأبيض مع بعض اللاعبين لضمهم لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأضاف بندق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه على فضائية الزمالك: "هناك العديد من الأسماء التي ظهرت على الساحة في الفترة الأخيرة ومنهك حسين بن عيادة ودونجا وحسام حسن ووليد الكرتي لاعب الوداد، ودونجا وكريم العراقي".

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وتابع "حسام عاشور لم يعتزل حتى الآن ولم يحسم موقفه سواء بالرحيل أو الاعتزال".

وكان مسئولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قد أصدروا قرارًا بتعليق مباريات الدوري المصري الممتاز حتى منتصف إبريل الجاري، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

في سياق متصل، أطلق الاتحاد المصرى لكرة القدم، في الساعات الأخيرة، مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة في ظل توقف النشاط الرياضى خلال الفترة الحالية، وذلك إنشاء صندوق لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة ماديًا بعد توقف دخولهم المالية خلال الفترة الحالية .