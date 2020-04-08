شكرا لقرائتكم كريم حافظ: سأترك تركيا وأرحل إلى إسبانيا بنهاية الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال كريم حافظ، نجم منتخب مصر المحترف في صفوف الدوري التركي، إنه يمتلك عروض من الدوري الإسباني وإنه يتمنى ختام مسيرته الكروية في أسبانيا.
وأكد كريم حافظ في تصريحات تلفزيونية: "عقدي في الدوري التركي سينتهي بنهاية الموسم الجاري وسارحل الى الدوري الاسباني، ولا يوجد تواصل معي من قبل الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري".
وأضاف: "يوجد أكثر من لاعب مصري جيد في الجهة اليسرى والظهير الأيسر في مصر بخير ولا يوجد بها أزمة".
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