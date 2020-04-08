شكرا لقرائتكم كريم حافظ: سأترك تركيا وأرحل إلى إسبانيا بنهاية الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال كريم حافظ، نجم منتخب مصر المحترف في صفوف الدوري التركي، إنه يمتلك عروض من الدوري الإسباني وإنه يتمنى ختام مسيرته الكروية في أسبانيا.

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وأكد كريم حافظ في تصريحات تلفزيونية: "عقدي في الدوري التركي سينتهي بنهاية الموسم الجاري وسارحل الى الدوري الاسباني، ولا يوجد تواصل معي من قبل الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري".

وأضاف: "يوجد أكثر من لاعب مصري جيد في الجهة اليسرى والظهير الأيسر في مصر بخير ولا يوجد بها أزمة".