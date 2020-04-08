شكرا لقرائتكم شريف إكرامي : لم أوقع لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف شريف إكرامي، حارس مرمي الأهلي، عن مصيره خلال الفترة المقبلة بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.
وقال إكرامي فى تصريحات تلفزيونية: "قرار رحيلي عن النادي الأهلي اتخذته فى يناير الماضي، ولم أوقع لأى نادي مثلما تردد مؤخرا بتوقيعي بيراميدز، وسأعلن عن كل التفاصيل فى الوقت المناسب".
وأضاف: "عند توقيعي لأى نادي سأعلن كافة التفاصيل فى مؤتمر صحفي عند حسم الأمور، وكما قلت سابقًا أركز مع الأهلي حتي انتهاء الموسم".
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