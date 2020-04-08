شكرا لقرائتكم كريم حافظ : لن أعود لمصر حاليا ومعلول لن يمنع انتقالى للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال كريم حافظ، نجم منتخب مصر المحترف في صفوف الدوري التركي، إن الفترة الجارية تسير بشكل صعب في هذه الفترة، وإن الأعداد تزيد بشكل كبير بسبب فيروس كورونا. وأكد كريم حافظ في تصريحات تلفزيونية: "أقوم بتنفيذ كافة التدريبات والبرامج في المنزل" Advertisements وعن اللعب في الدوري المصري، قال كريم حافظ: "لا أفكر في العودة للدوري المصري في الوقت الحالي رغم أن أي لاعب يرغب في اللعب داخل الأهلي والزمالك" وتابع: "معلول لاعب كبير ولكنه لن يعيق انتقال إلى النادي الأهلي"

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