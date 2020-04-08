شكرا لقرائتكم رئيس يويفا: ليفربول سيتوج بلقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتقد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن ليفربول سيتم تتويجه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز حتى لو لم يستكمل الموسم بسبب وباء فيروس "كورونا".

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لصحيفة "إيكيبا 24" السلوفينية الرياضية يوم الثلاثاء: سيكون من الضروري إعلان النتيجة بطريقة ما. وتحديد البطل.

وأضاف: لا أرى أي سيناريو لا يتواجد به ليفربول. أتفهم خيبة أمل الجماهير إذا حدث هذا في ملاعب خالية أو من خلال قرار. لكنني أعتقد أنهم سيفوزون بالدوري بطريقة أو بأخرى.

ويبتعد ليفربول بفارق انتصارين فقط عن حصد أول لقب للدوري في آخر 30 عاما، حيث يرجع آخر ألقاب الفريق لموسم 1890 - 1990 وقبل العمل بنظام الدوري الممتاز في 1992.

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وتوقف الدوري الإنجليزي يوم 13 مارس، حيث يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 82 نقطة حصدها من 29 مباراة، وبفارق 25 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

وتم إيقاف الدوري مؤقتا حتى 30 أبريل، وقيل إنه سيعود فقط بدعم من الحكومة وعندما يسمح الإرشاد الطبي.

وقال سيفرين إنه إذا استكمل الدوري فإن ليفربول سوف يتوج باللقب بالتأكيد.

وأضاف سيفرين أن اللقب من الممكن أن يذهب لنادٍ آخر، نظرياً، يمكن أن يذهب لنادٍ آخر، ولكن واقعيا ليفربول حسم اللقب.