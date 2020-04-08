السهلاوي: مدرب صاحب خبرة لقيادة «الأبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد يوسف حسين السهلاوي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، أن توصية إنهاء عقد مدرب «الأبيض» إيفان يوفانوفيتش ومساعديه جاءت لأسباب فنية بحتة، منوهاً بأن اختيار المدرب الصربي من قبل اللجنة المؤقتة كان في وقت استثنائي ولفترة محددة، ولم يكن أمام اللجنة وقتها خيارات كثيرة سوى هذا المدرب، والذي وافق على قيادة المنتخب خلال فترة مؤقتة لمدة ستة أشهر من أجل إكمال المرحلة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وتابع السهلاوي: وبما أن التصفيات تأجلت بسبب الأوضاع الصحية الراهنة بانتشار فيروس «كورونا»، فإن الظرف الذي تم على أساسه التعاقد مع المدرب قد انتهى، وبالتالي تم اتخاذ قرار بإنهاء العقد، والبحث عن مدرب جديد يقود المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة التي نتمنى أن تكون مزدهرة وناجحة.

وأوضح السهلاوي أن لجنة المنتخبات والشؤون الفنية ستبذل قصارى جهدها من أجل توفير بيئة عمل مناسبة لجميع المنتخبات الوطنية حتى تحقق الأهداف المرجوة، مؤكداً أن اللجنة تسعى لبناء منتخب صاحب شخصية قوية تُمكّنه من تحقيق أهدافه وطموحات جماهيره، وهذا لا يتحقق إلا بوجود جهاز فني له خبرة جيدة في مجال التدريب، مشيراً إلى أن حسن اختيار الجهاز الفني يعد أولى خطوات النجاح، معبراً عن شكره وتقديره للرأي العام الرياضي على اهتمامه المتواصل بالمنتخبات الوطنية، خاصة المنتخب الأول.