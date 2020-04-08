خطة جديدة لاستئناف «البوندسليجا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابعت الفرق الألمانية العودة للتدريبات، وذلك عبر تقسيم الفريق إلى مجموعات صغيرة بالتنسيق مع المسؤولين مع مراعاة كافة احتياطات الأمن والتعقيم، في حين ذكرت صحيفة «بيلد» أن الرابطة تخطط لاستكمال الموسم مع بداية مايو/ أيار المقبل، على أن تلعب المباريات دون حضور الجمهور.

وسمحت الرابطة بالسماح لحوالي 239 شخصاً فقط بالتواجد داخل كل ملعب، وسيكون مسموحاً بتواجد 126 فرداً فقط من الفريقين، بمن فيهم 8 من أعضاء الجهاز الفني والأطباء، على أن يتواجد 113 شخصاً فقط بمدرجات كل ملعب، بينهم 30 صحفياً، وبدلًا من تواجد 12 صبياً من جامعي الكرات داخل أرض كل ملعب، سيتم السماح بتواجد 4 فقط عند استئناف النشاط.

وسيتواجد أفراد الأمن خارج الملاعب، لمنع أي حشد جماهيري من التجمع.