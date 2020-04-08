شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات من «الفيفا» لعقود اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر «الفيفا» إرشاداته المعتمدة حول عقود اللاعبين التي تأثرت بجائحة فيروس «كورونا» المستجد، وتشمل: تمديد عقود اللاعبين التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران حتى النهاية الرسمية للموسم الحالي.
وستبدأ العقود في يوليو/تموز، في البداية الرسمية للموسم المقبل. وسيكون لكل اتحاد حرية بدء وإنهاء فترة السوق الصيفي؛ بحيث تكون مدة فترة الانتقالات هي 16 أسبوعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر إرشادات من «الفيفا» لعقود اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.