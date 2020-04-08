إرشادات من «الفيفا» لعقود اللاعبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر «الفيفا» إرشاداته المعتمدة حول عقود اللاعبين التي تأثرت بجائحة فيروس «كورونا» المستجد، وتشمل: تمديد عقود اللاعبين التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران حتى النهاية الرسمية للموسم الحالي.

وستبدأ العقود في يوليو/تموز، في البداية الرسمية للموسم المقبل. وسيكون لكل اتحاد حرية بدء وإنهاء فترة السوق الصيفي؛ بحيث تكون مدة فترة الانتقالات هي 16 أسبوعاً.